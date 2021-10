Dal centrocampo della Juventus ieri contro l'Alessandria in amichevole alla Continassa è emerso il gol di Tommaso Maressa, 17enne Primavera bianconero che ha sbloccato il risultato contro i grigi. Un ragazzo che, racconta il padre, nelle precedenti formazioni giovanili della Juve nemmeno esultava quando segnava, per non voler attirare l'attenzione su di sé. Un carattere estremamente timido, l'opposto di Zlatan Ibrahimovic, suo grande idolo.