Dunque, era rigore o no? E' tutto qui, il dibattito su Milan-Torino, che pure ha visto i rossoneri spazzare via i granata in poco più di 10 minuti. Letale, Leao. Così com'è stata letale tutta la formazione di Stefano Pioli, salvo poi smarrirsi in un po' di incertezze nel finale. Ad attirare le attenzioni chiaramente arrivano i due rigori: il primo, quello concesso ai rossoneri (su Brahim) e che ha portato al raddoppio da penalty di Kessié; il secondo, quello prima confermato e poi cancellato dal Var, ovviamente per il Torino. Una decisione che non è stata presa poi così bene - eufemismo - da diversi tifosi bianconeri sui social. Non solo: la prestazione di Maresca ha scontentato tutti. Persino i milanisti, contro la gestione dei cartellini nei confronti della capolista...



Leggi qui in basso tutti i commenti