Maresca arbitra la Juventus: i precedenti

Fabiosarà l'arbitro designato per dirigere il tanto atteso big match della 23ª giornata di Serie A tra. La decisione è stata annunciata ufficialmente, confermando il fischietto della sezione dicome protagonista principale del Derby d'Italia. Maresca sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Giallatini, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a. Nella, invece, saranno presenti Irrati e Di Paolo.Per, questa sarà la sua 16ª direzione di una partita della Juventus in carriera. Il suo primo incarico risale all'8 maggio 2016, durante la sconfitta per 2-1 contro l'Hellas Verona. L'ultima volta che ha arbitrato i bianconeri è stata il 16 settembre scorso, nella vittoria per 3-1 contro la Lazio. In totale, su 13 gare dirette in Serie A, la Juventus ha ottenuto 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con Maresca al fischietto. Va inoltre menzionato che ha guidato la squadra bianconera in due partite di Coppa Italia, ottenendo altrettante vittorie negli ottavi di finale del 2017-18 contro il Genoa e nei quarti di finale del 2022-23 contro la Lazio.La nomina diper dirigere Inter-Juventus conferma la sua esperienza e la sua affidabilità nel gestire partite di alto livello, promettendo uno spettacolo avvincente e una direzione arbitrale all'altezza delle aspettative.