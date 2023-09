Dalla moviola dell'ex arbitro Massimo, per calciomercato.com:Juve-Lazio 3-1Maresca (Var: Irrati) 5,5"Ha steccato un pochettino. La gestione dei cartellini lascia a desiderare ma non incide in maniera negativa sul match. Bene il coordinamento col Var sul primo gol, la palla non era uscita"