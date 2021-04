Il rosso a Zlatan Ibrahimovic continua a far discutere. Nella vittoria del Milan contro il Parma, resta questo episodio discusso, tra audio e filmati che non chiariscono del tutto quello che lo svedese ha detto all'arbitro Maresca. Una gestione della situazione che, comunque, non ha convinto i vertici arbitrali. Lo riporta il Corriere della Sera, che racconta come l'arbitraggio del direttore di gara campano non è piaciuto, appunto, ai vertici, pronti a tenerlo lontano per un po' di tempo dal Milan.