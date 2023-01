A Radio Anch'Io lo Sport, Maresca, arbitro in attività, ha rilasciato una lunga intervista.“L’obiettivo comune è avere più gioco effettivo, ridurre le interruzioni, spezzettare meno il gioco e quindi fischiare meno falli.Questo deve tener conto però dell’esigenza fondamentale di proteggere i calciatori"."Ogni partita ha una storia diversa, anzi in ogni partita ci sono partite diverse. Chiaro che noi puntiamo a fischiare di meno ma dipende anche dall’atteggiamento dei calciatori e dalla cultura del campionato”.VAR - “La var è uno strumento ed è una manna dal cielo, consente di correggere un errore e di non incidere sul risultato. È diventato qualcosa di imprescindibile, quando viene messo in discussione mi vien da sorridere. Per noi arbitri è irrinunciabile, garantisce la verità in campo. Non è mai un elemento di disturbo per il direttore di gara"."A Riyadh, sul gol di Dimarco, l'assistente Alassio ha preso la decisione corretta, era una questione di millimetri. La macchina ha poi confermato soltanto la scelta presa in campo. Gli assistenti, peraltro, non solo segnalano il fuorigioco, ma devono essere considerati a tutti gli effetti degli arbitri aggiunti"."Non abbiamo nulla da nascondere. Un dialogo con tanto di terminologia precisa e corretta è facilmente ascoltabile da chiunque. L'obiettivo trasparenza è assolutamente condiviso, non ci saranno problemi ad andare verso questa direzione".