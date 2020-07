Quantomeno, si sono evitati i soliti commenti. Anche stavolta decisamente inutili. Sarà Fabio Maresca di Napoli l'arbitro di Juventus-Torino, match in programma domani all'Allianz Stadium. A coadiuvarlo saranno Paganessi e Mondin come guardalinee, ci sarà invece Valeri come quarto uomo. Al Var è stato chiamato Irrati, mentre Lo Cicero sarà l'assistente Var. Sui social, i sorrisi si sono sprecati: un altro Maresca, infatti, è stato già fondamentale nel derby di Torino. Ricordate Enzo e quel gol ai granata? Celebre è stata soprattutto la sua esultanza, quando fece le corna del toro praticamente domato. E allora, eccovi un po' di commenti...