Il magistrato Catello Maresca, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, ha così parlato a Radio Kiss Kiss: "Il fatto di far finta di nulla della Juve è stato un teatrino che si poteva evitare. Andare in campo, allenarsi, avere i tifosi sugli spalti. È una sceneggiata. Non credo che si debba fare sempre quello che ci chiedono di fare, quando in gioco c’è qualcosa di più di una vittoria, di tre punti. È stato un messaggio bruttissimo, che fa male al calcio. Ci sarebbero tutti i motivi per allontanarsi da un calcio che non rispecchia più i valori sani dello sport. Credo e spero che la partita tra Juventus e Napoli si rigiochi. Credo che alla fine andrà a finire così e si finirà di parlarne. Altrimenti si finirebbe per andare oltre la giustizia sportiva e si andrebbe a scomodare la magistratura ordinaria."