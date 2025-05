Maresca annuncia: 'Arriverà un attaccante al Chelsea'

Getty Images

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa delle strategie di mercato del club londinese, soffermandosi in particolare sul reparto offensivo. L’allenatore ha affrontato il tema legato alla crescita di Nicolas Jackson, protagonista di una stagione altalenante.“La crescita di Jackson si è rallentata? Non sono in grado di rispondere ora perché non conosco l’altra possibilità. Di sicuro, con noi, a mio parere personale, è cresciuto e migliorato molto. Ora, se ci fosse stato un altro numero nove, sarebbe stato meglio per lui? Non lo so”, ha dichiarato Maresca.

Nonostante il miglioramento del centravanti, l’ex tecnico del Leicester ha confermato che i Blues sono pronti a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco: “Se arriverà qualcuno a fare concorrenza in attacco? Al cento per cento”.Il Chelsea, dunque, si prepara a investire su un nuovo numero nove per la prossima stagione.