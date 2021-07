Queste le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Attilio Tesser, allenatore di grande esperienza soprattutto in Serie B e C (ma anche in A): "Il Parma ha tantissima qualità, ma rappresenta una grande sfida. A Maresca è stata data un’occasione paragonabile a quella avuta da Pirlo alla Juventus. Se riuscirà ad adattare i nuovi stranieri, potrà divertirsi. Fondamentale il ruolo di Buffon: è stato preso per portare la mentalità vincente, che sembra una cosa astratta ma poi nello spogliatoio conta tantissimo".

Dopo tre anni al Pordenone, Tesser allena ora il Modena.