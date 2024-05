Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore, e il nome di Enzo Maresca è in cima alla lista dei candidati. I dialoghi tra il club londinese e l'allenatore campano sono già a uno stadio avanzato, con i Blues pronti a salutare Mauricio Pochettino e a inaugurare una nuova era sotto la guida dell'ex centrocampista.La scelta di puntare sunon è casuale. Il tecnico ha impressionato quest'anno alla guida del Leicester, portando le Foxes alla promozione. Il suo lavoro ha attirato l'attenzione dei dirigenti del Chelsea, che vedono in lui il profilo ideale per rilanciare la squadra e puntare a nuovi successi.Uno dei fattori che potrebbe facilitare l'approdo di Maresca al Chelsea è la clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Leicester. Con una cifra di 10 milioni di euro, qualsiasi club può liberare Maresca dal suo attuale impegno senza bisogno di lunghe trattative. Questa condizione rende l'operazione più semplice per il Chelsea, che non ha mai avuto remore a investire quando si tratta di assicurarsi i migliori talenti.