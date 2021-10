Può far discutere l'arbitraggio di Livio Marinelli ieri al Bentegodi in Verona-Juventus match che segna la crisi nera della Juve. A far chiarezza, e dare una luce differente sulla prestazione del giovane direttore di gara nel match vinto 2-1 dall'Hellas, ci pensa a Radio 24 l'ex arbitro Luca Marelli: "A un occhio arbitrale quella di Marinelli è una prestazione eccellente. All’occhio dei social, invece, può anche essere considerata negativa.