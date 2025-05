Getty Images

Marelli torna sull'espulsione di Kalulu: cosa ha detto e la previsione sulla squalifica

un' ora fa



Le parole di Luca Marelli a Dazn:



''È un gesto che non c'entra nulla col gioco, in un primo momento avevo detto che non ci sarebbe stato intervento del Var perché non si percepiva la violenza. L'inquadratura che chiarisce tutto, dall'alto, è completamente diversa dai primi replay e si vede chiaramente che il difensore della Juventus colpisce con una manata al collo l'avversario ormai lontano. Ricordiamo che Yildiz è stato squalificato per due giornate per condotta violenta. Questo fallo potrebbe costare a Kalulu la fine del campionato''.