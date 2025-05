Marelli sull'episodio McKennie-Freuler: le sue parole

Getty Images

Luca Marelli, a DAZN, ha parlato così dell'episodio McKennie-Freuler. Qui gli episodi del match. "Episodio sul quale è legittimo avere opinioni differenti. Doveri decide di non fischiare in buonissima posizione. Il Var non interviene perché ha dato credito al fatto che Freuler allarghi la gamba per farsi colpire. Per me, questo è calcio di rigore. Freuler è in anticipo su McKennie e ha tutto il diritto di proteggere il pallone. Forse cerca il contratto, ma è davanti. Fossero stati spalla a spalla, sarebbe stato diverso".