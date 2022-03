Le parole dell'ex arbitro Luca Marelli alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati: "La spiegazione su Massa di Rocchi è perfetta, però soddisfa solo coloro che pensano che ci possano essere degli errori anche davanti al monitor. Orsato diede la spiegazione più logica anche per il famoso fallo di Pjanic, ma comunque i retropensanti restano. L'idea dell'anno prossimo di fare una sorta di lezione video una volta al mese a me non piace, perchè secondo me dovrebbe essere molto più frequente. Un'oretta di video a settimana sarebbe più adeguata, perchè si potrebbero far capire le varie dinamiche. Da qui alla fine della stagione verranno utilizzati molto più gli arbitri internazionali, perchè sono aperti tutti i fronti del campionato, anche per la lotta retrocessione. Tra i giovani, Marinelli e Sozza, che ormai hanno un certo status. L'Italia è al 5° posto per minuti giocati per partita. In Inghilterra si gioca 36'' in meno. Questa storia che il calcio italiano è troppo spezzettato è una leggenda, così come le perdite di tempo per un infortunio, superiori in Premier".