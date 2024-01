Il match tra Monza e Inter sta regalando grandi emozioni all'U-Power Stadium e come di consueto, non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali. Tra i vari episodi contestati, ci sono state alcune proteste da parte dei calciatori del Monza per un presunto fallo di mano da parte di Pavard in area di rigore. Sull'intervento ha espresso il suo parere anche l'ex arbitro Luca, che ha commentato così l'episodio a DAZN."Il tocco con la mano di Pavard c'è stato, ma il braccio è attaccato al corpo e quindi, assolutamente non punibile di rigore".