Ai microfoni di Tutti I Convocati, in onda su Radio 24, l'ex arbitro Luca Marelli è tornato a parlare degli episodi avvenuti nell'ultima gara di campionato tra Juve e Bologna, dichiarando quelli che a suo modo di vedere sono stati gli errori commessi da Sacchi.



'Guida è stato bravo, perché ha interpretato la dinamica, non si può dire lo stesso di Sacchi, che si è perso in campo, durante l'OFR e anche dopo. Era complicato capire in presa diretta se fosse fuori area o meno il fallo di Morata, ho sbagliato anche io. Quello che succede dopo il mancato rigore su Morata, però, è totalmente sbagliato. Sacchi dopo l'OFR sbaglia a rientrare in campo senza aver fatto cenni. Medel ha quella reazione, secondo me, perché pensa che l'arbitro abbia fischiato rosso e rigore. In caso di trattenuta si deve considerare il punto dove questa si concretizza. Nel caso di contatto, invece, deve essere considerato solamente il primo momento dello scontro fisico per decidere in quale punto avviene il fallo'.