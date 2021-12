A Tutti Convocati, su Radio 24,parla degli episodi di: "È uno di quei gialli obbligatori, non conta nulla che Cuadrado fosse in caduta, il fallo c’è stato. Una volta che viene fischiato fallo ci dev’essere l’ammonizione. Gol Morata? Il check è durato tanto per analizzare l’eventuale tocco di mano di Bernardeschi. Si è concluso con il nulla di fatto, perché rimane il dubbio dopo i replay, il braccio è sospetto, ma non c’è la certezza del tocco di mano".