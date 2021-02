L'ex arbitro Marelli ha commentato così a Radio 24 la moviola di Napoli-Juventus: "Sul secondo giallo a Di Lorenzo è sbagliato pensare che non ci fosse nulla, nonostante Doveri non fosse sicuro della trattenuta. Il rischio dell'espulsione è stato molto elevato. Il rosso a Cuadrado? Se preso come fermo immagine può essere da espulsione, ma vedendo rivedendolo non affonda la gamba. E' un caso simile a quello che è successo a Tonali nella gara del Milan contro il Benevento.