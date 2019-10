Mi riesce veramente complesso capire come possano i calciatori turchi pensare di veder bene accolti i loro messaggi a sostegno di quell'ignobile assassino che si ritrovano come capodistato.



L'ex arbitro di calcio, è intervenuto su Twitter con un messaggio di commento al dibattito politico/calcistico partito dal sostegno via social di. Prese di posizione che hanno fatto scalpore, specialmente perché siamo poco abituati a determinati atteggiamenti da parte dei calciatori e, ancor più, per la discutibile scelta di parteggiare per il dittatore turco.: "Mi riesce veramente complesso capire come possano i calciatori turchi pensare di veder bene accolti i loro messaggi a sostegno di quell'ignobile assassino che si ritrovano come capodistato?"Ma stare in silenzio non sarebbe meglio?​