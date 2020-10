Attraverso il suo profilo Facebook, l'ex arbitro Luca Marelli smonta l'accusa di Pecoraro a Le Iene sul presunto audio scomparso in Inter-Juve.



LE PAROLE - "Sulla questione Orsato ed Inter-Juventus abbiamo già parlato abbondantemente a maggio, all'indomani dell'intervista di Pecoraro al "Mattino" di Napoli. Non mi interessa nulla del fatto che Pecoraro sia tifoso del Napoli (lo ha dichiarato lui da Marzullo, non mi invento nulla), non ho alcun interesse a tornare sulla vicenda (negli screenshot trovate quel che scrissi a maggio sul blog in merito). Quel che può interessare del "servizio" delle Iene è tutt'altro. E' il solito punto cardine che tante volte ho sottolineato: lo stato della comunicazione all'interno dell'Associazione Arbitri. Ora, la vicenda è veramente banale. L'audio della partita esiste? Ovviamente sì, esistono gli audio di tutti gli episodi da VAR. Come mai, allora, non esiste l'audio di quell'episodio? Ancor più banale: perché non è mai esistito. Al di là di chi sostenga oggi che quello fosse un episodio da rosso diretto (una cretinata sesquipedale, tanto è vero che anche nel "servizio" di ieri nessuno ha ipotizzato una sciocchezza del genere), il calciatore doveva essere ammonito e, pertanto, espulso per doppia sanzione. E dunque? E dunque, lo ripeto per la milionesima volta, non era un episodio da VAR. In casi di questo genere il VAR non interviene nemmeno per dire "Ciao Daniele, come stai?", semplicemente tace perché sta assistendo ad un errore (evidente) sul quale il protocollo non consente alcun tipo di interlocuzione. Altro da dire non c'è. Se poi partono i soliti sproloqui di chi non ha la minima idea di cosa preveda il protocollo, non possiamo farci nulla. Se poi, dopo quattro anni, c'è ancora qualcuno che non capisce che su un'ammonizione (per quanto sia la seconda), il VAR deve semplicemente rimanere in silenzio, allora c'è da interrogarsi sulle capacità di comprendere un testo semplice.



RIZZOLI - "Quel che invece mi ha lasciato perplesso (ho visto il servizio questa mattina) è il comportamento di Rizzoli. Ora, accertato il fatto che questo giornalismo d'assalto lo trovo squallido, un manager come Rizzoli non può comunicare, con il proprio linguaggio del corpo, un tale imbarazzo. Sembrava quasi voler nascondere qualcosa, mentre in realtà bastava rispondere così:

"l'audio di quell'episodio non esiste perché il VAR non ha schiacciato il pulsante di comunicazione, ha assistito in silenzio al fatto dato che il protocollo non permette l'intervento su un cartellino giallo, per quanto si tratti del secondo". Fine della trasmissione, che ci vuole? Capisco l'incazzatura di vedersi piombare sul luogo di lavoro un personaggio con un microfono in mano che pone domande a bruciapelo ma da un manager mi aspetto la freddezza di rimanere tre minuti di fronte all'interlocutore, spiegare (per l'ennesima volta) quanto (non) accaduto e liquidarlo con la pacatezza che si conviene ad un amministratore di risorse, siano esse umane o di altro genere.

Tutto il resto è folklore: per qualche giorno ricominceremo con le solite stupidaggini su:

- "era rosso diretto": peccato che due anni fa nessuno abbia nemmeno ipotizzato una sciocchezza del genere;

- "perché sono arrivati gli audio mesi dopo?": perché l'AIA invia i file degli audio all'IFAB, non alle Iene e nemmeno alla FIGC. Una volta richieste le registrazioni, l'AIA ha inviato richiesta motivata all'IFAB, l'IFAB ha inoltrato gli audio in suo possesso e la Lega li ha girati alla Procura Federale. Banale, basta conoscere la materia e non inventarsi stupidate a caso;

- "perché gli altri audio ci sono e questo no?": perché gli altri casi erano da VAR, un'ammonizione NO;

- "perché Pecoraro non ha denunciato alla giustizia ordinaria?": ecco, questa è una buona domanda. La prossima volta, care Iene, fate questa domanda a Pecoraro, sono curioso di sentire la risposta.

Se l'allora Procuratore Federale avesse avuto dubbi fondati su un illecito, avrebbe avuto tutti i motivi per segnalare la questione agli organi competenti ordinari.

Invece nulla se non:

- "ritengo che abbiano parlato, però lo ritengo io": e ritieni male, visto che su un'ammonizione non è consentito parlare. E non per imposizione, per protocollo;

- la registrazione del video "era come se fosse muta": e te credo, dovevano doppiarla per farla contento?

- "dal momento che è muta, che me l'hanno data a fare?": perché l'ha chiesto, dottor Pecoraro. Ma se un audio non è mai esistito per regolamento, che si aspettava? Mi auguro che un Procuratore Federale sappia che il protocollo VAR non consente dialoghi su ammonizioni...



ORSATO - "Ma la parte più allucinante è questa: "Se a un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato a fare la finale di Coppa dei Campioni ecc. ecc. qualcuno si deve pure chiedere ma dopo quell'errore che ha fatto gravissimo a mio parere che ha condizionato, penso, un campionato e a questo punto è pure premiato ma di che parliamo?". Orsato NON è stato promosso. Orsato è rimasto fermo mesi dopo quella partita. Orsato, il giorno di Inter-Juventus, era già internazionale Elite, era stato in lizza per un posto ai Mondiali di Russia. Nei due anni successivi non ha sbagliato una partita, ha avuto un rendimento eccezionale ed ha ottenuto la finale di Champions League.

Peraltro designato da Rosetti, non certo da Rizzoli. Insomma, argomentazioni che non mi aspetto da Pecoraro che dimostra, con quest'ultima affermazione, di non conoscere minimamente la differenza tra FIGC e UEFA, tra panel arbitrale UEFA ed AIA/CAN, di non sapere che Orsato non è stato promosso perché oltre la categoria Elite non si può andare. Ah, il servizio continua. Che emozione, quasi quasi prendo una settimana di ferie per prepararmi a questa seconda puntata da Pulitzer...