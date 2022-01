L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha parlato dell'episoio arbitrale più chiacchierato di Juventus-Udinese:



"Mi ero perso in diretta la tirata di capelli di Bernardeschi su Soppy. Era da rigore. Non è un episodio VAR, siamo al limite. Siamo sempre lì, a velocità normale non è evidente, un po' come la trattenuta su Zaniolo in Milan-Roma. Il fermo immagine inganna".