"Voglio poi dire una cosa sull’arbitro, una volta in un anno concedetemelo. Secondo me gli si è fermato l’orologio: doveva dare più minuti di recupero, gliel’ho anche detto. Una volta concedetemi un commento, spero che Rocchi non si arrabbi". Così Massimiliano Allegri ieri sera, al termine della conferenza stampa post Juventus-Napoli. Oggi è arrivata una risposta all'allenatore bianconero da parte dell'ex arbitro e ora commentatore Luca Marelli: ​Su Juve-Napoli - ha detto Marelli a Tutti Convocati - è stato fatto battere giustamente il calcio di punizione all’ultimo minuto di recupero, ma una volta arrivati al 96’30” il calcio d’angolo non deve essere battuto».