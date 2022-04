Si accende improvvisamente il finale di Juve-Bologna per un entrata di Soumaoro ai danni di Morata. In un primo momento il direttore di gara aveva lasciato proseguire, con la successiva conclusione di Cuadrado che si era stampata sulla traversa. Ma Sacchi viene poi richiamato dal VAR dove viene segnalato un calcio di punizione dal limite e conseguente espulsione inflitta a Soumaoro per fallo ad ultimo uomo. Quel che lascia perplessi però è come non sia stato assegnato il calcio di rigore, dato che dalle immagini il contatto sembra essere avvenuto sulla linea dell'area. E' dello stesso avviso anche l'ex arbitro Luca Marelli che, ai microfoni di DAZN dice: 'Ma questo è calcio di rigore'