L'ex arbitro Luca Marelli analizza la direzione di La Penna in Juve-Verona. ​ Ok i rigori concessi da una parte e dell'altra, giusto non fischiare quello su Ronaldo nel primo tempo ed un potenziale tocco di mano di Danilo nella ripresa. La Juve può però recriminare al 73: "Su un pallone spiovente in area Higuain cade a terra dopo un contatto con Rrahmani e Di Carmine: Questo è un episodio sul quale c’è da discutere. Il contatto con Di Carmine (è questo il colpo che provoca la fuoriuscita di sangue dal naso dell’attaccante) è totalmente fortuito.perciò rimane nella sua valutazione soggettiva. Ciò porta all’impossibilità per il VAR di intervenire (il protocollo non concede spazio di azione) ma l’irregolarità del difensore è piuttosto evidente. Il calcio di rigore non sarebbe stato un errore, anzi".