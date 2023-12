L'ex arbitro Lucaai microfoni di Dazn dopo la gara tra Genoa e Juventus ha analizzato gli episodi arbitrali dubbi del match. Queste le sue parole:"Il tocco di braccio c'è ed è evidente, questo è rigore. Penso che il Var abbia visto prima un tocco con la gamba ma il braccio si allarga ed è da subito in posizione punibile. Sono sorpreso che Massa non sia stato richiamato al Var. È un calcio di rigore molto evidente. È chiaramente calcio di rigore"."Massa ha evitato il pallone, poi i due giocatori entrano nel suo cono visivo in maniera improvvisa. Probabilmente è stato aiutato dal quarto ufficiale. Questo è cartellino rosso, è un intervento che non c’entra nulla con il gioco del calcio. Per fortuna di Yildiz non aveva il piede piantato a terra".