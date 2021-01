Sul suo canale Youtube, l'ex arbitro Marelli ha parlato della sfida tra Milan e Juve e della designazione di Irrati: "È un ottimo arbitro, ma non è un grande atleta, e probabilmente non lo sarà mai visto che gli anni cominciano a sentirsi. Questa designazione mi lascia però perplesso perché Irrati non arbitra in Serie A dal 28 novembre 2020. Non è stato tenuto lontano dai campi per motivi tecnici o per prestazioni opache, ma perché è stato infortunato. Detto ciò, proporre per questo big match che potrebbe segnare una svolta sia per il Milan che per la Juventus, è un bel rischio dato che non ci sono riscontri nell’ultimo mese e mezzo su Irrati".