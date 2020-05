Sul proprio blog personale, l'ex arbitro di Serie A Lucaè ritornato sugli avvenimenti di Inter-Juventus, gara del 2018 finita nella bufera dopo le dichiarazioni di Pecoraro di qualche settimana fa. Su lucamarelli.it, infatti, si legge un approfondito e dettagliato rendiconto su come vengano valutati gli arbitri e su come le graduatorie di fine stagione non siano mai rese pubbliche - a parte quella della stagione 2017/2018 -. Secondo quanto sostiene Marelli, Orsato per il Derby d'Italia in questione prese una valutazione di 8,50 (buono), anche se avrebbe meritato meno (almeno, dice Marelli, 8,30, ovvero deludente). Con il punteggio "gonfiato", a fine stagione Orsato ha guadagnato due posizioni in graduatoria, anche se il suo campionato terminò proprio con quella partita, anche se era solo il 28 aprile.