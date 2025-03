Marelli: 'Gol annullato a Lautaro? Non c'è intensità'

GETTY

Luca Marelli, ex arbitro e ora analista per DAZN, ha analizzato l’episodio del gol annullato a Lautaro Martinez sul punteggio di 0-0 in Inter-Monza, fornendo il suo parere tecnico sulla decisione arbitrale. “Il tocco c’è, è proprio uno sfioramento, ma per quanto riguarda i falli di mano non si valuta l’intensità. I replay evidenziano che il tocco c’è, pertanto è giusto annullare il gol”, ha spiegato Marelli, sottolineando come il regolamento non lasci spazio a interpretazioni soggettive sulla forza del contatto. L'episodio ha scatenato dibattiti tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con pareri contrastanti sull'opportunità della decisione.

La partita, intanto, sta regalando emozioni forti e un’altalena di risultati a San Siro. Dopo un avvio sorprendente, il Monza ha colpito due volte in rapida successione, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Birindelli e Keita Baldé. I brianzoli, autori di un primo tempo coraggioso e aggressivo, hanno saputo sfruttare le indecisioni della difesa nerazzurra, mettendo in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi.L’Inter, però, non è rimasta a guardare e ha reagito prima dell’intervallo con il gol di Marko Arnautovic, bravo a finalizzare un’azione insistita in area di rigore. L’attaccante austriaco, spesso criticato per il suo rendimento altalenante, ha trovato una rete pesante, riaccendendo le speranze dei nerazzurri. Nel secondo tempo, la pressione della squadra di casa è aumentata e ha portato al gol del pareggio, firmato da Hakan Calhanoglu con una conclusione precisa dal limite dell’area.Con il punteggio ora sul 2-2, la sfida si preannuncia ancora apertissima, con entrambe le squadre alla ricerca del colpo decisivo per portare a casa i tre punti. L’Inter vuole evitare un passo falso che complicherebbe la sua corsa ai vertici della classifica, mentre il Monza sogna un risultato di prestigio che confermerebbe la crescita della squadra allenata da Raffaele Palladino.