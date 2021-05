Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio24: "Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter. Abisso era nella posizione ideale, ha visto e ha deciso di non darlo. Chiffi ha fatto moviola e l'ha richiamato alla on field review. Bisogna resettare tutto, il VAR non è la moviola.



Altrimenti l'anno prossimo ci saranno 400 rigori fischiati. Dal punto di vista tecnico Rizzoli ha rivitalizzato e riscoperto degli arbitri. Sul VAR ha creato un'oggettiva confusione. Il protocollo non prevede la rivisitazione di episodi dubbi, ma di chiaro ed evidente errore".