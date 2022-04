Ha fatto molto scalpore tra ia tifosi della Juventus la mancata assegnazione del calcio di rigore in seguito al contatto tra Zakaria e Bastoni al limite dell'area di rigore nerazzurra. L'ex arbitro Luca Marelli ha svelato la motivazione ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



RIGORE JUVE - "Era una situazione dubbia, questione di millimetri. Io penso che non sia stato richiamato l'arbitro al Var perchè non era presente l'immagine nitida del contatto con la posizione esatta".