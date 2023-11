L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la rete realizzata dall'ente negli studi di DAZN.'Il contatto è nella trequarti difensiva dell'Inter, c'è un contrasto. Potrebbe sembrare una mano sul volto, in realtà non c'è. E' una valutazione di Guida che si trovava in posizione perfetta. Rugani ha rischiato tantissimo perché se avesse preso Barella sarebbe stato ammonito. L'azione non può essere considerata irregolare'.