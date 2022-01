Con Inter e Juventus protagoniste, è inevitabile che uno degli argomenti di discussione sia l'arbitro. E sulla direzione di gara di Doveri è intervenuto anche l'ex arbitro Luca Marelli, che sul proprio canale YouTube ha elogiato la prestazione del fischietto: "Prestazione e gestione di altissimo livello, anche se non perfetta, è pur sempre Inter-Juventus". Sugli episodi più discussi del match, ovvero i contatti in area Barella-Chiellini (non sanzionato) e Dzeko-De Sciglio (punito col rigore) Marelli non ha dubbi: "Sul primo dico che non voglio mai vedere calci di rigore per questo tipo di contatti. C’è sicuramente un contatto, ma è anche Barella che cerca un contatto spostandosi leggermente a sinistra. In questo caso il VAR è tagliato fuori perché è una valutazione soggettiva dell’arbitro: l’arbitro ha visto quello che è accaduto, ha valutato l’intensità e ha visto quello che è successo. Giusto lasciar correre, il VAR non può intervenire. Qual è la differenza con l’episodio di prima, al di là che non c’è alcun tocco di De Sciglio? Dzeko prende posizione, anticipa nettamente De Sciglio e non si sposta verso De Sciglio, che lo tocca. Un rigore obbligatorio e sacrosanto, è un fallo di De Sciglio su Dzeko". Infine, un commento anche sulla caduta di Bastoni: "Non mi è piaciuta, una simulazione evidente".