Luca, a DAZN, commenta l'episodio di Di Maria, un'espulsione definita - senza mezzi termini - come "giusta"."Sull'espulsione c'è poco da dire, Maresca era nella posizione migliore. Pressione di Izzo su Di Maria, che ha sbracciato e ha dato una gomitata all'avversario. Maresca non ha avuto alternative, l'espulsione è giusta. Condotte di questo tipo sono punite con due o più giornate. Ci aspettiamo due giornate così per Di Maria, non ci sono situazioni differenti. Per Immobile c'erano state una giornata più una multa, qui la condotta violenta è evidente".