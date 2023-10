Dagli studi di Dazn l'ex arbitro Lucaha parlato del gol di Pulisic di cui si è discusso ieri. Il suo commento:"Il gol di Pulisic è uno dei misteri buffi del calcio. Abbiamo visto tutte le inquadrature e nessuna con certezza ci dice che c’è un tocco di braccio. Possiamo intuirlo, ma non c’è certezza, quindi il VAR non interviene. Da un’immagine sembra che probabilmente la tocchi di mano, ma in sala VAR serve sempre la certezza che ci sia stato un tocco".