L'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato gli episodi dubbi di Porto-Juventus attraverso il suo canale Youtube: "L'ammonizione di Alex Sandro è molto al limite, l’arbitro avrebbe potuto considerare il fallo da rosso data la lontananza dell’altro difensore della Juve ma in questi casi viene considerata una SPA (azione potenzialmente pericolosa) e non una DOGSO, chiara occasione da rete. Rigore: il contatto è netto, Del Cerro Grande è ben posizionato e per questo il VAR non può intervenire. Non è un rigore clamoroso ma per me andava assegnato".