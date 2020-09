L’ex arbitro Luca Marelli ha attaccato il giornalista Paolo Ziliani, che aveva ironizzato con un tweet il rigore per fallo di mano di Rabiot, in occasione del primo gol del big match tra Juventus e Roma terminato in parità per 2-2. Ecco la risposta di Marelli, ce ha sfruttato i social per esprimere il suo pensiero: “Ma ha mai arbitrato una mezza partita in parrocchia? Ma sa quanto è difficile valutare un contatto pallone/braccio che si concretizza in mezzo decimo di secondo? Ma la finirà mai di sputare veleno sugli arbitri?”