L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24: "Inter? A me Maresca non è piaciuto un granché, ci sono stati un paio di svarioni. Continuo a difendere Rizzoli, ma Conte si riferisce a quando Maresca era VAR di Inter-Parma. Bisogna evitare certe dichiarazioni, perchè era episodio da moviola. Maresca fermato? E' una decisione che deve prendere Rizzoli. Mi aspetto che stia fermo un paio di turni e poi rientri in Serie B.



JUVE - E' un episodio da VAR o da moviola la gomitata di Chiellini a Tomiyasu, è una dinamica diversa dal rigore causato da Kessie in Milan-Atalanta. Trattenuta di Arthur? Manca il secondo giallo al giocatore della Juventus. Palacio aveva spazio per sviluppare l'azione".