Luca Marelli, a Gazzetta, parla così della stagione degli arbitri: "Molto positiva, anche se arriviamo ora al momento caldo. Febbraio e marzo sono i mesi in cui si decidono i campionati e aumentano le polemiche.... Bene anche Rocchi al primo anno da designatore? Direi di sì. Ha lanciato i giovani anche nei big match, come Sozza di recente e aumentato il turnover, senza però perdere il rendimento garantito degli “anziani”. In più, l’utilizzo del Var mi sembra più coerente che nel passato. Sui “rigorini”, per esempio... Si può comunicare meglio? Credo che il progetto del canale che il presidente Trentalange ha in mente sia un gran passo avanti. Poi ci vorrà anche l’apertura mentale di addetti ai lavori e pubblico per far sì che funzioni".