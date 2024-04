Le parole di Lucaa Dazn, sull'intervento Mina-Alcaraz:"In campo pochissimi se ne sono accorti, i giocatori della Juventus non se ne sono accorti. Il gomito di Mina si allarga molto, ma non dobbiamo considerare la ferita come un punto di partenza della valutazione. Dobbiamo valutare la punibilità, secondo me c’è imprudenza di Mina, il braccio si allarga troppo e ci stava il calcio di rigore con ammonizione per il difensore del Cagliari".