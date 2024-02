L'ex arbitro della Serie A, Luca Marelli, ha analizzato ai microfoni di DAZN gli episodi da moviola della sfida tra Inter e Juve."Direzione eccellente da parte di Maresca. Grande atteggiamento anche da parte dei calciatori che hanno gestito bene le fasi del match. Non c'è nulla di cui discutere, tranne sull'autorete di Gatti, perchè inizialmente c'era un sospetto per un tocco con la mano sinistra di Thuram, ma in realtà non c'è stato alcun tocco, il pallone non cambia traiettoria quando passa li davanti. E' stato bravo Maresca".