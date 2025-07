Getty e Calciomercato.com

Marcus Thuram sul mercato se arriva Lookman all'Inter?

un' ora fa

1

L'Inter vuole fare un grande colpo in attacco e il nome è quello di Ademola Lookman dell'Atalanta. Il club nerazzurro ha già una base d''intesa con il giocatore e cerca adesso l'accordo con l'Atalanta. Ma cosa cambierebbe in uscita se arrivasse il nigeriano considerando l'investimento che sarebbe sicuramente superiore ai 40 milioni di euro?



Nelle ultime settimane ci sono state voci sul possibile addio di Marcus Thuram dall'Inter, con il francese che è stato anche accostato alla Juventus. Stando alle ultime informazioni però, il club nerazzurro non ha intenzione di cedere Thuram anche in caso di arrivo di Lookman. L'idea dell'Inter quindi è aggiungere Lookman all'attacco che già ha.