Marcus Thuram si allena ancora a parte: Juventus-Inter si avvicina, le ultime

Thuram si allena a parte: segnali positivi per Juve-Inter

Si avvicina sempre di più il big match tra, in programma domenica all'Allianz Stadium e entrambi gli allenatori sono alle prese con alcuni dubbi di formazione. Per Simone Inzaghi tutto dipende dalle condizioni diche sta convivendo con problemi alla caviglia dopo il colpo subito contro la Fiorentina che ha costretto l'attaccante a lasciare il campo nel primo tempo. Arrivano novità sul francese in vista dell'impegno di domenica.Thuram in questi giorni si era allenato a parte, svolgendo un lavoro personalizzato. Gli esami infatti non avevano evidenziato lesioni alla caviglia, scongiurando quindi uno stop lungo. Anche nell'allenamento odierno, l'attaccante non è rientrato con il gruppoSegnali positivi quindi per il recupero del giocatore contro i bianconeri. Filtra fiducia sulla presenza, almeno tra i convocati, di Thuram. La decisione finale verrà presa nella giornata di domani, alla vigilia del match.

Chi gioca in attacco contro la Juventus

Thuram era stato protagonista nell'unica partita giocata all'Allianz Stadium, nella passata stagione, quando l'Inter pareggiò per 1-1. Il goal dei nerazzurri infatti, siglato da Lautaro Martinez, fu propiziato da Thuram, che servì un assist al bacio per il compagno. Inzaghi conta quindi di avere la coppia d'attacco contro la Juventus. Se Thuram partisse dalla panchina invece, sarebbe pronto a sostituirlo Taremi, che all'Allianz Stadium ha già segnato, nel 2021, quando giocava nel Porto ed eliminò i bianconeri dalla Champions. In quell'occasione fu anche espulso ma la vittoria della Juve per 3-2 non bastò dopo la sconfitta per 2-1 in Portogallo.