Marcus Thuram ko: tegola per l'Inter, quante partite salta

Le condizioni di Marcus Thuram

Importante tegola per l', fresca di qualificazione alle semifinali di Champions League che disputerà contro il Barcellona. L'attaccante, fratello maggiore del centrocampista della Juventus Khephren, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. "La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", si legge in una nota diffusa dal club tramite il proprio sito ufficiale.Thuram, comunque, salterà sicuramente l'importante sfida della domenica di Pasqua contro il Bologna, una gara che interesserà da vicino anche la Juventus in relazione alla corsa alla prossima Champions League (i bianconeri affronteranno i rossoblù il 4 maggio, in un vero e proprio scontro diretto); in dubbio la sua presenza anche per il derby di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera, che mette in palio la finale della competizione allo stadio Olimpico. Le sue condizioni, poi, saranno monitorate in vista dei successivi impegni sul campo.