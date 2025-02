Marcus Thuram a rischio forfait per Juventus-Inter: le sue condizioni

Le condizioni di Marcus Thuram

rischia seriamente di dover saltare la super sfida di domani contro la(e contro il fratello Khephren, attualmente in ballottaggio con Teun Koopmeiners per una maglia da titolare a centrocampo). L'attaccante francese è ancora alle prese con il problema alla caviglia dopo il colpo subìto nel match contro la Fiorentina, che lo ha costretto a lasciare il campo già nel primo tempo.ha parlato così di lui nella conferenza stampa della vigilia: "Sappiamo tutti l'importanza che ha nella nostra squadra. In questo momento è più no che sì, è generoso e anche lunedì ha dato la disponibilità, ma è dovuto uscire. Ha fatto un lavoro a parte, vedremo se riuscirà a partire con noi e darci una mano. Arnautovic si è allenato con la squadra, Taremi sta smaltendo un problema che si portava da Lecce".

Le ultime dal campo

Nei giorni scorsi Marcus Thuram si è allenato a parte, svolgendo lavoro personalizzato. Gli esami, infatti, non avevano evidenziato lesioni alla caviglia, scongiurando quindi uno stop lungo, ma anche nell'allenamento di ieri non è riuscito a rientrare in gruppo (pur correndo a un buon ritmo). Il classe 1997, primogenito di Lilian, era stato protagonista nell'unica partita giocata all'Allianz Stadium, nella scorsa stagione, quando l'Inter pareggiò per 1-1: suo, infatti, l'assist per il goal di Lautaro Martinez, con cui domani potrebbe nuovamente comporre la coppia d'attacco.Simone Inzaghi ci proverà fino all'ultimo, consapevole delle qualità di Marcus e dell'apporto che può offrire alla squadra nerazzurra, ma anche conscio di non poter correre eccessivi rischi con lui, in una fase comunque delicata della stagione, densa di impegni su tutti i fronti. Da capire, eventualmente, chi potrebbe sostituirlo nell'undici titolare, considerando che nemmenoè al meglio, come reso noto dallo stesso Inzaghi.