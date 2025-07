Marcus Thuram, il futuro all'Inter non è più sicuro: i dettagli della clausola e le voci sulla Juventus

Thuram lascia l'Inter? I dettagli della clausola

Giorni molto delicati in casa Inter dopo l'eliminazione al Mondiale per Club e soprattutto le dichiarazioni di Lautaro Martinez, che ha voluto mandare un messaggio chiaro ad alcuni compagni ed anche in particolare ad Hakan Calhanoglu. Nella vicenda è stato "coinvolto" ancheche ha messo like alla risposta del turco nei confronti di Lautaro, alimentando quindi le voci su una possibile rottura con il capitano nerazzurro. Si apre lo scenario anche di un addio di Thuram. Ma qual'è la sua situazione contrattuale?

Marcus Thuram può andare alla Juventus?

Thuram ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2028, ancora quindi per tre stagioni. Nell’accordo è stata inserita una clausola da 85 milioni di euro valida per l’estero. Cifra quindi elevata che potrebbe però fare gola a qualche grande squadra europea visto la crescita che il francese ha avuto da quando è arrivato a Milano, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Situazione da monitorare quindi, il futuro di Thuram non è più così certo come poteva sembrava fino a poche settimane fa.Nel corso degli ultimi mesi ci sono state anche voci sull'interesse della Juventus nei confronti di Thuram. Ma esiste davvero la possibilità che Marcus raggiunga il fratello Khephren a Torino? La clausola rescissoria nel contratto di Thuram non è valida per le squadre italiane; quindi un club di Serie A per acquistare l'attaccante dovrebbe passare dalla trattativa con l'Inter. Anche per questo, e per i costi elevatissimi, è complicato pensare che la Juve faccia un tentativo per il francese.