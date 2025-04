Marcus Thuram è un obiettivo della Juventus?

AFP via Getty Images

Negli ultimi giorni sta circolando una voce che ha acceso la fantasia dei tifosi bianconeri: Marcus Thuram alla Juventus per riunirsi con il fratello Khephren. Un’idea suggestiva, che riporterebbe i due fratelli a giocare insieme, stavolta con la stessa maglia. Tuttavia, al momento, si tratta solo di una suggestione.Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, Marcus Thuram non è un obiettivo concreto della Juventus. L’attaccante dell'Inter ha un valore di mercato elevato e una trattativa per portarlo a Torino sarebbe complessa sia dal punto di vista economico che contrattuale.

La Juventus, è vero, sta pianificando una rivoluzione nel reparto offensivo, ma al momento le priorità sembrano essere altre. La pista Marcus Thuram resta quindi affascinante ma decisamente complicata da percorrere.In sintesi, nonostante il legame familiare e l’interesse mediatico, non ci sono sviluppi concreti su questo fronte. Per ora, quella dei fratelli Thuram insieme in bianconero resta una bella immagine da copertina, più che una possibilità reale nel breve termine.