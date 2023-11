Nel novembre del 2022, quando il mondo calcistico era totalmente immerso nell'atmosfera avvincente della Coppa del Mondo, la Juventus ha concretamente sfidato l'Inter per. L'attaccante, all'epoca del, in procinto di diventare free agent a giugno, aveva attirato l'attenzione di diverse squadre, tra cui il Bayern Monaco (inizialmente favorito dall'entourage di Thuram) e il Marsiglia, che aveva cercato di anticipare la concorrenza con un blitz a gennaio.Il richiamo nostalgico del nome Thuram era amplificato dal fatto che Lilian Thuram, padre di Marcus, aveva indossato la maglia della Juventus per cinque stagioni, contribuendo alla conquista di quattro trofei tra il 2001 e il 2006. Tuttavia, il giovane Thuram era da tempo nel mirino dell'Inter, che aveva sondato la sua disponibilità prima di virare su Correa come alternativa. Secondo le cronache dell'epoca, la Juventus aveva inizialmente raccolto informazioni su Thuram in vista del mercato estivo.Ma da quel momento, il panorama avrebbe subito una svolta significativa. Non si trattava solo di una questione di disponibilità economica, ma anche di una nuova strategia di gestione adottata dalla Juventus.