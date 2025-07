Marcu esulta dopo la firma con la Juventus: 'Si è realizzato un sogno'

Getty Images

Marcu-Juventus, il messaggio dopo la firma

"Dopo tanti anni di sacrifici, finalmente si é realizzato il mio sogno, firmare il primo contratto professionistico con la Juventus ". Inizia così il messaggio condiviso sui social da, giovane portiere classe 2007 che ieri si è legato al club bianconero fino al 2027, dopo l'esperienza con ladi cui è diventato sostanzialmente un titolare nell'ultima parte della scorsa stagione dopo l'infortunio del coetaneo e compagno di squadra Riccardo Adrian Radu."Ringrazio la società per la fiducia, la mia famiglia per essermi sempre stata vicina e tutte le altre persone che hanno contribuito a raggiungere questo obbiettivo", la chiosa dell'estremo difensore, nel quale evidentemente la Juve crede molto. Distintosi tra i pali per la sua reattività e per la sua capacità di guidare il reparto arretrato, Radu avrà ora la possibilità di mettersi ulteriormente in mostra e crescere sempre di più, con l'ambizione di guadagnarsi in futuro anche un posto tra i "grandi".