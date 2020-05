L'attore Neri Marcorè, fan della Juventus, si è raccontato a Sky Sport, ritornando su alcuni momenti della sua vita da tifoso.



CONTE - "Gli sarò per sempre grato per averci riportato a vincere. L'Inter era la squadra che più temevo. Lui sa tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, è un cagnaccio, non lascia niente al caso".



RONALDO - (incontrato in una sfida della Nazionale Cantanti, del 27 gennaio 2019, ndr) "Qui gli tolgo la palla, gli faccio un sombrero, lo lascio senza parole e mi involo verso la fascia... sono stati dei momenti belli, poi mi sono svegliato tutto sudato e ho capito che era tutto un sogno e non la realtà".